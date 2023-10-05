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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi - Futbol Haberleri

        Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

        Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın 11'ine seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:11
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        Davinson Sanchez haftanın 11'inde
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona ererken, haftanın en iyileri de belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın 11'i duyuruldu. Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, haftanın 11'ine seçildi.

        Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın 11'inde de Brezilyalı futbolcu Tete yer almıştı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en iyi 11'i şöyle:

        Kaleci

        Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

        Defans

        Davide Calabria (Milan)

        Fabian Schar (Newcastle United)

        Davinson Snchez (Galatasaray)

        Orta saha

        Osman Bukari (Kızılyıldız)

        Miguel Almiron (Newcastle United)

        Jude Bellingham (Real Madrid)

        Brais Mendez (Real Sociedad)

        Forvet

        Bruma (Braga)

        Rasmus Hojlund (Manchester United)

        Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

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