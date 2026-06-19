Davut Güloğlu dede oldu

Geçtiğimiz aylarda İtalya tatilinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini açıklayan çift, "Önceki yolculukta 3 kişiydik, sadece biz biliyorduk. Şimdi yine 3 kişiyiz; söylemesek de ben buradayım diyen biri var" ifadelerini kullanmıştı.