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        Haberler Magazin Davut Güloğlu dede oldu - Magazin haberleri

        Davut Güloğlu dede oldu

        Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı'nın kızları Mihra'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Şarkıcı Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan Güloğlu, Nursena Yazıcı ile 7 Aralık 2024 tarihinde dünyaevine girmişti.

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        Geçtiğimiz aylarda İtalya tatilinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini açıklayan çift, "Önceki yolculukta 3 kişiydik, sadece biz biliyorduk. Şimdi yine 3 kişiyiz; söylemesek de ben buradayım diyen biri var" ifadelerini kullanmıştı.

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        Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı, kızları Mihra'nın dünyaya geldiğini duyurarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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        Davut Güloğlu da torunu Mihra'nın doğumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "İlk torun, bir aşk... Mihra" notunu düştü.

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        #Davut Güloğlu
        #Cengizhan Güloğlu
        #Nursena Yazıcı
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