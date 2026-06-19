Davut Güloğlu dede oldu
Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı'nın kızları Mihra'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:03 Güncelleme:
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Şarkıcı Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan Güloğlu, Nursena Yazıcı ile 7 Aralık 2024 tarihinde dünyaevine girmişti.
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Geçtiğimiz aylarda İtalya tatilinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini açıklayan çift, "Önceki yolculukta 3 kişiydik, sadece biz biliyorduk. Şimdi yine 3 kişiyiz; söylemesek de ben buradayım diyen biri var" ifadelerini kullanmıştı.
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Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı, kızları Mihra'nın dünyaya geldiğini duyurarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.