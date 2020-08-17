Değeri 13 milyar düştü, yine de vazgeçmediler

HABERTURK.COM

Online konaklama platformu Airbnb'nin 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık gelirinin yüzde azalarak 335 milyon dolara indiği ve ilk çeyrekteki 340 milyon dolarlık zararın ardından kayıplarının 400 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir başkasının evinde kalmayı ticarileştiren Airbnb'nin iş modeli büyük sekteye uğrasa da, Silikon Vadisi'nin en popüler start-up şirketlerinden biri olan Airbnb'nin bu yıl için planlanan halka arzı ertelemeyeceği ifade ediliyor.

ABD medyasındaki haberlere göre Airbnb, bu ay halka arz evraklarını sunacak. Pandemi öncesi değerlemesi 31 milyar dolar olan şirketin piyasa değerinin 13 milyar dolar alarak 18 milyar dolara inmesi bekleniyor.

Airbnb yetkilileri likidite ve yatırım ihtiyacı için düzenlenecek halka arzdan ise umutlu. Turizmdeki sorunlara rağmen piyasadaki oyuncuların istekli olduğuna güvenilirken, ABD'deki parasal genişlemeyle birlikte borsalarda devam eden rallide yatırımcının Airbnb'nin gelecek büyümesini satın alacağına inanılıyor. Analistler, son dönemde pek çok Silikon Vadisi girişimi zarar etmesine ve hedeflerin gerisinde kalmasına rağmen piyasanın oldukça sabırlı tavır aldığına dikkat çekiyor.

Nasdaq'tan Jack Cassel, covid-19 nedeniyle pekçok şirketin darbe aldığını ancak şirketlerin bu durumun üstesinden nasıl geleceklerine dair iletişimlerine göre piyasaların "daha bağışlayıcı" olduğunu söyleyerek, "Uzun vadede hikâyeyi, yönetim kadrosunu ve şirketin vizyonu satın alınıyor" şeklinde konuştu.

2007 yılında Brian Chesky ve Joe Gebbia'nın San Francisco'da bulunan dairelerini şehirdeki büyük bir tasarım konferansı sırasında kiralamak istemeleriyle kurulan AirBnb, daha sonra Nathan Blecharczyk'ın da katılımıyla üçlü bir ortaklık formatına kavuştu ve internet üzerinden hızla büyüyerek geleneksel seyahat acentelerini tehdit eder hale geldi.