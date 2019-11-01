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HaberlerEmlak

Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek

AA

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi'nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor

Değerli Konut Vergisi

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi'nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor

- Bu alanda 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla Muğla, 8 bin 118 adet konutla İzmir ve 2 bin 15 konutla Antalya takip ediyor

- Söz konusu şartları taşıyan konutların bulunduğu ilçeler arasında Beykoz 27 bin 847 adetle birinci, Beşiktaş 19 bin 177 adetle ikinci ve Sarıyer 16 bin 992 adetle üçüncü sırada yer alıyor

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