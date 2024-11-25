Deha son bölümde neler oldu? Deha 10. bölüm izle!
Show TV'nin yeni yapımlarından biri olan Deha, Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olarak kendini gösteriyor. Yeni bölümü ile dün akşam ekrana gelen dizinin son bölümü siteye yüklendi. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, Deha 10. bölüm özeti ve diziyi kesintisiz ve 1080p izleyebileceğiniz link...
Deha dün akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için dizinin yeni bölümü siteye yüklendi. İşte, Deha son bölümde yaşananlar ve Deha 10. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
DEHA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Deha’nın 10. Bölümünde; İskender, Ferman’ı yanına alarak Devran’ı köşeye sıkıştırmıştır.
Ferman’a zarar vermeden İskender’i bozguna uğratmak için plan yapan Devran, zekasıyla onun bu seferki dolandırıcılık planını çözer.
Fakat bu defa İskender’le direkt hesaplaşmak yerine çok daha farklı bir yola sapar.
DEHA 10. BÖLÜM ÖZETİ
Karga’dan Boran’ın katilini bulması için yardım isterken İmre sayesinde onu köşeye sıkıştıracak bir yol da bulur.
Fakat bu durum İmre ile yüzleşmesine neden olur.
Köşeye sıkışan Karga, Devran’ın hamlesiyle İskender’le karşı karşıya gelir.
Boran’ın katiline gitgide daha da yaklaşan Karga’yı, Cesur ve Hakim müdahaleleriyle etkisizleştirmeye çalışsa da ikisi de onun gücünü hafife aldıklarını anlarlar.
Devran, Karga sayesinde hem İskender’i zor durumda bırakırken hem de Boran’ın katiline bir adım uzaklıktadır.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
“Deha” yeni bölümüyle 24 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
DEHA YENİ BÖLÜM İZLE
Dün akşam ekranlara gelen Deha 10. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki linkten kesintisiz ve tek parça izleyebilir.