DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi’nin yeni başkanı Aydın Mıstaçoğlu oldu

Çinli teknoloji devi Oppo’nun Türkiye’deki stratejik iş ortağı Mıstaçoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

1994 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında 14 şirketiyle faaliyet gösteren Mıstaçoğlu Holding; teknoloji üretimi, global teknoloji markalarıyla iş ortaklıkları, mobil iletişim, turizm, madencilik, gayrimenkul geliştirme ve işletmecilik gibi birçok alanda yatırımlar gerçekleştiriyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, yeni görevi kapsamında Türkiye ile Çin iş dünyası arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliği süreçlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Aydın Mıstaçoğlu, önceki dönemde DEİK bünyesinde Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyordu.