"Deli Mavi" yeniden hayat buldu Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde çıkması planlanan 'Söz ve Seda Akay Vol 1' adlı albümün ilk şarkısı anlamlı bir projeyle geliyor. Bu çalışma kapsamında yıllar geçmesine rağmen hala hit olan, unutulmayan parça 'Deli Mavi' farklı bir düzenleme ve yorumuyla bir kez daha hayat buldu

Anlamlı sözleriyle aşkı anlatan 'Deli Mavi' adlı şarkı şimdi de Seda Akay öncülüğünde, Türk milletinin en büyük ve en özel aşkı Mustafa Kemal Atatürk için hazırlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen sunulan tekli, coşkuyu ve gururu bir arada yaşatacak.

Parçanın sözleri, müzik dünyasına birçok değerli eser veren duayen isim Seda Akay’a, bestesi ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu’na ait olan bu teklinin düzenlemesini Baran Etik, mix & masteringini Candar Köker, süpervizörlüğünü ise Alpay Aydın üstlendi. REKLAM

Bu proje için; Yeşim Salkım, Yaşar, Zerrin Özer, Hazal, Cenk Eren, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Büşra Pekin tarafından 'Deli Mavi' seslendirildi. Parçaya birçok anlamda katkıda bulunan Baran Etik, aynı zamanda şarkının klibi için de yönetmen koltuğuna oturdu.