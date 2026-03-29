Delikanlı'dan ilk bölüm fragmanı geldi! Delikanlı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Delikanlı için yayınlanan ilk fragman, izleyicilerde merak uyandırdı. Dizinin açılış bölümüne dair ipuçları sunan tanıtımla birlikte, hikâyesi ve oyuncu kadrosu da gündemdeki yerini aldı. Dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş üstleniyor. Peki, Delikanlı dizisinin konusu neyi anlatıyor ve ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte merak edilen detaylar…
DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır.
Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler.
Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.
DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yapım: OGM Pictures
Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz
Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi
SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ 'DELİKANLI'NIN İLK TANITIMI YAYINLANDI!
Yayınlanan tanıtımda, Yusuf ile Hazan’ın aşk dolu anlarına tanıklık ederken, ikilinin tüm zorluklara rağmen birlikte kurduğu hayaller öne çıkıyor. Diğer yandan, Hazan’ın annesinin kızı için zengin bir kısmet istemesi dikkat çekerken, mahalleye gelen zengin iş adamı Sarp hikâyeye dair merakı artırıyor.
Yusuf’un Hazan’a söylediği “Aşkımız, sevgimiz yeter sandım” sözlerinin ardından Dila ile tanışması ve bambaşka bir halde Hazan’ın karşısına çıkması heyecanı yükseltirken, o anlarda Hazan’ı Sarp’ın yanında Sarp’ın yanında oluşu dengeleri tamamen değiştiriyor. Tanıtımın finalinde ise Yusuf’un “Benden ne aldılarsa, misliyle geri alacağım onlardan” sözleri, hikâyede kartların yeniden dağıtılacağının sinyallerini veriyor.
DELİKANLI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Dizinin ilk yayın tarihi henüz açıklanmadı.