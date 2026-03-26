        Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Delikanlı" dizisinden ilk fragman yayınlandı. İlk bölüme dair ipuçları veren tanıtımın ardından yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Delikanlı dizisi neyi anlatıyor, yayın tarihi netleşti mi?

        Giriş: 26.03.2026 - 14:37
        Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'dan ilk fragman geldi. Birinci bölüme ilk bakışı sağlayan fragmanla beraber, dizinin oyuncu kadrosu ve konusu gündeme geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor. Peki, Delikanlı dizisinin konusu nedir ve yayın tarihi belli oldu mu?

        DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır.

        Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler.

        Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU

        Yapım: OGM Pictures

        Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz

        Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi

        SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ 'DELİKANLI'NIN İLK TANITIMI YAYINLANDI!

        Yayınlanan tanıtımda, Yusuf ile Hazan’ın aşk dolu anlarına tanıklık ederken, ikilinin tüm zorluklara rağmen birlikte kurduğu hayaller öne çıkıyor. Diğer yandan, Hazan’ın annesinin kızı için zengin bir kısmet istemesi dikkat çekerken, mahalleye gelen zengin iş adamı Sarp hikâyeye dair merakı artırıyor.

        Yusuf’un Hazan’a söylediği “Aşkımız, sevgimiz yeter sandım” sözlerinin ardından Dila ile tanışması ve bambaşka bir halde Hazan’ın karşısına çıkması heyecanı yükseltirken, o anlarda Hazan’ı Sarp’ın yanında Sarp’ın yanında oluşu dengeleri tamamen değiştiriyor. Tanıtımın finalinde ise Yusuf’un “Benden ne aldılarsa, misliyle geri alacağım onlardan” sözleri, hikâyede kartların yeniden dağıtılacağının sinyallerini veriyor.

        DELİKANLI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Dizinin ilk yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        "Çok para kazanmıyoruz"
        "Çok para kazanmıyoruz"
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
