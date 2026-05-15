        Haberler Televizyon 'Delikanlı'nın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Delikanlı'nın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Delikanlı'nın çok konuşulacak final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:15
        "Ben sana aşık oldum"

        SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı' ihanetlerin ortaya döküldüğü ve karanlık sırların aile bağlarını paramparça ettiği nefes kesici final bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

        İşte 'Delikanlı'nın 7'nci Bölüm (Final) Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Miran, kendisine ihanet eden Yusuf'la sert bir yüzleşmeye giriyor.

        Hazan ve Dila arasında sıkışıp kalan Yusuf ise sonunda kalbinin sesini dinleyerek gerçek aşkını seçiyor; ancak aldığı bu karar, herkes için yıkıcı sonuçları beraberinde getiriyor.

        Ailesiyle ilgili öğrendiği sarsıcı gerçeklerle dünyası altüst olan Dila, hayatının en büyük hayal kırıklığıyla yüzleşirken Delikanlı ise ömrünü karartan Sarp'la geri dönüşü olmayan son hesaplaşmasına hazırlanıyor.

        Mahallede Kızılhan ailesine karşı büyüyen öfke ve intikam ateşi giderek yayılırken, tanıtımın finalinde Yusuf'un kurduğu tüm oyunu Dila'ya itiraf etmesi heyecanı zirveye taşıyor.

        'Delikanlı', final bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de.

