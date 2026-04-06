'Delikanlı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın, çok konuşulan ilk bölümünün ardından ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Delikanlı'nın 2. Bölüm Tanıtımı:

Yayınlanan tanıtımda; Yusuf'un, Sarp'la olan iddialı konuşması dikkat çekerken, Hazan'ın geçmişin acılarıyla yaptığı duygu dolu haykırış izleyiciyi derinden etkiliyor.

Yusuf, hayatının altüst olmasıyla birlikte ailesinin de mahvolduğunu gözyaşları içinde anlatırken, onları korumak uğruna kendi canını ortaya koyuyor.

Remzi'nin karşısına çıkan Yusuf artık bambaşka biri olduğunu gösterirken, Remzi ve Hazan; Yusuf'un hesap sormaya geldiği gerçeğiyle yüzleşiyor.

Eski iki âşığın yeniden yüz yüze geldiği tanıtımda, Dila'nın Yusuf ve Hazan'ı aynı teknede görmesi yeni bölüme dair merakı şimdiden artırıyor. Yayınlanan bölümüyle çok konuşulan 'Delikanlı', ikinci bölümünde yaşanacak gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

DELİKANLI'NIN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf'un otelde Dila ile karşılaşmasıyla aralarında bir yakınlık oluşurken, Dila'yı kurtarıp kapkaç olayında kahraman gibi davranması onun güvenini kazanmasını sağladı. Ancak kısa süre sonra tüm bunların Yusuf'un planının parçası olduğu ve Kızılhan ailesine, özellikle Hazan'a dair geçmişten gelen bir hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Geçmişte Yusuf ve Hazan'ın aşkı, maddi zorluklar, Nazan'ın baskısı ve Murat'ın yasa dışı işlere bulaşmasıyla sarsıldı. Hazan'ın Kızılhanlar'ın dünyasına girip Sarp'la yakınlaşması ilişkilerini kopma noktasına getirdi; Remzi’nin ihaneti ise her şeyi geri dönülmez bir yola sürükledi. Günümüzde Hazan Sarp'la evli ve lüks bir hayat sürerken, Yusuf planlı bir adama dönüşerek Dila üzerinden Kızılhanlar'ın içine sızdı ve büyük hesaplaşmanın ilk adımını attı.

'Delikanlı', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de.