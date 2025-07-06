DEM Parti heyetinden Özel'e ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı görüşmenin ardından Özel ve Hatimoğulları, ortak açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları CHP’li isimlerin geçirdikleri soruşturmalara ilişkin, "Bugün bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaretimizi gerçekleştirmemizin amacı dün sabah ne yazık ki yine bir şafak operasyonuyla halkın iradesine bir darbe vuruldu ve bununla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi dayanışma duygularımızı belirtmek üzere bugün buradayız. Ve ümit ediyoruz ki yargı bu yanlıştan birkaç saat içinde geri döner ve gözaltına alınan belediye başkanları serbest bırakılır. Bizler dün bu habere uyandığımızda dünkü programlarımızı gerçekleştirdik ama bugün sabah için de olağanüstü MYK toplantısı çağrısı yaptık ve olağanüstü bir şekilde bugün MYK'mızı topladık. Bu gözaltı süreçlerini belediyelere yapılan bu operasyonları da değerlendirdik. Bizler bu operasyonları kayyım anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Ve sanıyorum ki Türkiye'de bunu en iyi anlayabilecek siyasi parti biziz. Çünkü üç dönem belediyelerine kayım atanmış bir partiyiz ve kayım zihniyetinin başka versiyonlarının şimdi devam ettiğini görebiliyoruz. Bugün bu operasyonların bir siyasi operasyon olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet bir yolsuzluk iddiası varsa şayet buna benzer ellerinde deliller varsa elbette ki bazı soruşturmalar başlatılabilir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Herkes hakkında soruşturma başlatılabilir. Fakat bunları bir kılıf haline getirerek ve bu şekilde bir siyasi operasyona dönüştürülmesini asla doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Ve buradan bizim teklifimiz bir komisyon oluşturulsun. Bağımsız yargı bu şekilde devreye girsin ve sadece muhalefet partilerinin belediyeleri değil iktidar partilerinin belediyelerinin de soruşturulacağı araştırılacağı bir çalışma yürütülsün. Aksi takdirde yapılan bu operasyonların gerekçe ne gösterilirse gösterilsin bunun bir siyasi operasyon olduğunun tersini başka şekilde kanıtlayamazlar" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ OPERASYON OLDUKLARINA İNANMAYAN KALMADI' CHP Genel Başkanı Özel ise "Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi artık Türkiye’de bu operasyonların siyasi bir operasyon olduğuna inanmayan kimse kalmadı. Anketlerde yüzde 25 gibi inandığını söyleyen seçmen var. Ama o inandığını söyleyen seçmen Cumhur İttifakı'nın kategorik seçmeni. ‘İki kere iki beş eder’ dese Tayyip Bey, ‘Evet, iki kere iki beş eder’ diyen kategorik kemik seçmen ki, bu muhalefet tarafında da biz bir şeyi yanlış söylesek de destekleyen, kategorik destekleyen seçmen kitlesi bizim tarafta da oluyor. Bunun dışında normal ve makul bakan, meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle dinleyen kimse bu yapılan operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi birer operasyon olduğuna inanıyor. Saygın Başkan hatırlattı, kayyımlardan çok çektiler. Dünya kadar kayyım atandı. Geçtiğimiz dönem yanılmıyorsam kazandıkları hemen bütün belediyelere, dördü hariç hepsine kayyım atandı. O zamanlar Tayyip Bey bugünkü özgüveniyle çıkıp televizyonların, kameraların, sizlerin karşısına çıkıp şunu söylüyordu; ‘Bunlar terör örgütüne para yolladıkları için gözaltına alınıyorlar. Bunlar teröre finansman sağladıkları için gözaltına alınıyorlar. Emin olun buradaki mesele Kürt vatandaşların, yerel yönetici seçme hakkına siyasi bir şey değil. Böyle olduğu için oluyor.' Şimdi bu süreç başladı, Tayyip Bey ne dedi? 'Süreç ilerleyecek ve kayyım uygulaması istisna olarak kalacak' dedi. Ne demek istisna? Çok nadir, binde bir. Demek ki o istisna hal dışındaki bütün haller siyasiymiş değil mi? Buna Tayyip Bey karar verdiğine göre. Tayyip Bey ne biliyor bundan sonraki süreçte ne olacağını veya bundan önce ne olduğunu? Demek ki bundan önce kayyım atanan bütün süreçler siyasiymiş. ‘Buradan mesafe alınırsa’ diyor, ‘Kayyım uygulaması istisnaya döner’ diyor. O yüzden açık ve net şekilde şunu görmek lazım. Yapılan her şey; hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler, bunların hepsi bir büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey’in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır. Ekrem İmamoğlu’nun suçu 15,5 milyon kişinin oyları ile Cumhurbaşkanı adayı olmuş olmasıdır. Risk Sayın İmamoğlu’nun Sayın Erdoğan’ı bütün anketlerde açık farkla yeniyor olmasıdır. Bunun için yapıyorlar bütün bunları" diye konuştu.