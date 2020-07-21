Demba Ba lig tarihine geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir
ABONE OL

Demba Ba lig tarihine geçti

Şampiyon Medipol Başakşehir’in golcüsü Demba Ba, Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı

Demba Ba

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir oldu. 2014 yılında kurulan kulüp, kısa süre içinde ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Turuncu-lacivertlilerin bu başarıdaki önemli etkenlerden biri de kadrosunda bulundurduğu kaliteli oyuncular. Demba Ba, Robinho, Visca, Clichy, Skrtel gibi Avrupa futbolunda yer edinmiş isimlere sahip olan İstanbul ekibinde söz konusu futbolcuların yanı sıra kadronun geri kalanının da ortaya koyduğu kaliteli oyun ve sahadaki birliktelik de şampiyonluğun şifrelerinden.

Attığı gollerle Başakşehir’e önemli puanlar kazandıran Demba Ba içinse bu şampiyonluk ayrı bir önem taşıyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir'de adeta ikinci baharını yaşıyor. Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yoğun çalışmalar sonucunda sahalara tekrar dönen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı haline geldi. 2019-2020 sezonunun ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen tecrübeli santrfor, daha sonra formunu yakalayarak 27 maçta 12 gol, 4 asist ile katkı sağladı. Türkiye Kupası’nda 2 golü, Avrupa Ligi’nde de 2 asist bulunan Ba, aynı zamanda şampiyonluk ipini göğüsleyen Başakşehir ile adını Türk futbol tarihine de yazdırdı.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk kupasını kaldıran ve aynı başarıyı Başakşehir’le de tekrarlayan Senegalli golcü, Süper Lig’de iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.

Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış yabancı oyuncular şöyle:

Mirsad Kovacevic
1985-1986 Beşiktaş
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray

Elvir Bolic
1992-1993 Galatasaray
1995-1996 Fenerbahçe

Stjepan Tomas
2003-2004 Fenerbahçe
2005-2006 Galatasaray

Tomas Zapotocny
2008-2009 Beşiktaş
2009-2010 Bursaspor

Demba Ba
2016-2017 Beşiktaş
2019-2020 Başakşehir

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı: Galatasaray seçim istiyor
FUTBOL"Galatasaray seçim istiyor"
Edin Visca şans eseri keşfedildi, damga vurdu!
FUTBOLŞans eseri keşfedildi, damga vurdu!
Trabzonspor'da teknik direktör için 4 aday
FUTBOLTrabzonspor'da 4 aday!
Sergen Yalçın farkı! 14 haftaya damga vurdu
FUTBOLSon 14 haftaya damga vurdu!
Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
FUTBOLGalatasaray'da bir ayrılık daha!
Mahmut Tekdemir: Futbol oynamasını istemeyenleri haksız çıkardı! Hem de şampiyonlukla!
FUTBOLHerkesi haksız çıkardı! Hem de şampiyonlukla!
İrfan Can Kahveci'den transfer iddialarına net yanıt!
FUTBOLİrfan Can Kahveci açıkladı: Gelecek sezon...
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
FUTBOLBaşakşehir'in muhtemel rakipleri...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor hem rakiplerini hem de Kovid-19'u yenerek Süper Lig'e çıktı
FUTBOLHem rakiplerini hem koronayı yendiler!
Hatayspor'da Igor Tudor'a veto
FUTBOLTudor'a veto

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X