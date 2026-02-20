Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akbağ: İlaç alacağım, acelem var

        Demet Akbağ: İlaç alacağım, acelem var

        Etiler'deki bir eczaneye girerken görüntülenen Demet Akbağ, basın mensuplarını göründe onların yanına gidip; "Sizi kırmamak için yanınıza geldim. Ancak çok acelem var. Bir ilacım bitti ve onu almak için geldim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlaç alacağım, acelem var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akbağ, Etiler'deki bir eczaneye girerken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark edince onların yanına giden Akbağ; "Arkadaşlar sizi kırmamak için yanınıza geldim. Ancak çok acelem var" dedi.

        Ünlü oyuncu daha sonra "Bir ilacım bitti ve onu almak için geldim. Getirmelerini bekliyorum. Sonra hemen çıkıp bir yere yetişmem lazım. Çünkü oraya geç kaldım" ifadelerini kullandı.

        Demet Akbağ, ardından ilacını birkaç dakika içinde alıp koşar adımlarla oradan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

        Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin'in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedes...
        #demet akbağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu