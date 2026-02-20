Demet Akbağ: İlaç alacağım, acelem var

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akbağ, Etiler'deki bir eczaneye girerken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark edince onların yanına giden Akbağ; "Arkadaşlar sizi kırmamak için yanınıza geldim. Ancak çok acelem var" dedi.

Ünlü oyuncu daha sonra "Bir ilacım bitti ve onu almak için geldim. Getirmelerini bekliyorum. Sonra hemen çıkıp bir yere yetişmem lazım. Çünkü oraya geç kaldım" ifadelerini kullandı.

Demet Akbağ, ardından ilacını birkaç dakika içinde alıp koşar adımlarla oradan ayrıldı.