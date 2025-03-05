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        Haberler Magazin Demet Özdemir’in, yeni imaj denemesi - Magazin haberleri

        Demet Özdemir’in, yeni imaj denemesi

        Demet Özdemir, kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Paylaşımına; "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notunu ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:59
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        Yeni imaj denemesi
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        Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özdemir, farklı imajıyla hayranlarının dikkatini çekti.

        Paylaşımına; "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notunu ekleyen oyuncu, bu sözleriyle imaj değişikliğine açık olduğu mesajını verdi.

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        Fotoğraflar: Instagram

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        #Demet Özdemir
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