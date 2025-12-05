Habertürk
        Haberler Magazin Demet Şener ile Tolga Arman barıştı

        Demet Şener ile Tolga Arman barıştı

        Demet Şener, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Tolga Arman ile birlikteliklerine bir şans daha tanıdı. İlk adımı Arman'ın attığını söyleyen Şener, "Karşılıklı saygı ve sevgi bitmediyse yerine konulabiliyor" dedi

        Giriş: 05.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:07
        Aşk yeniden
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Şener, Bağdat Caddesi'nde katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, özel hayatı ve fit görünümüne dair samimi açıklamalarda bulundu.

        "İNSANLAR BENİ BELLİ BİR YERE KOYDU"

        İlerleyen yaşına rağmen formunu nasıl koruduğu hakkında konuşan Demet Şener, "Mutluyum çünkü insanlar sadece fiziksel olarak bakmıyorlar. Beni belli bir yere koydular, bu benim için çok kıymetli. Kendine saygı duyan seven insan zaten kendisine dikkat eder. Tabii ki çokta ahkam kesmek istemiyorum. Zaten imkânlarımız var. Tabii ki böyle olacak ama çok imkânı olup da hayattan zevk almayanlar da var. Tabii bu bizi ilgilendirmiyor. Biz hep mutlulukla, pozitiflikle, sevgiyle yaptığı işi severek yaşadığı hayatı severek mutlu mutlu yaşıyorum. Bunun bir etkisi vardır. İnşallah çok güzel bir enerji yayıyorumdur" dedi.

        BARIŞTILAR

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Tolga Arman ile yeniden bir araya geldiklerini söyleyen Demet Şener, "Karşılıklı saygı ve sevgi bitmediyse yerine konulabiliyor" ifadelerini kullandı.

        "İLK ADIMI TOLGA ATTI"

        Barışmak için ilk adımı Tolga Arman'ın attığını söyleyen Demet Şener, "Böyle şeylerde biraz daha erkek tarafı yapar diye düşünüyorum ama onun hiçbir önemi yok. Gerçekten bu gibi şeylerde kimin ayrıldığı önemli değildir önemli olan sonuçtur. Bir taraf bir adım atar diğeri iki adım atar. İyi ki Tolga adım atmış da barışmışız" dedi.

        #demet şener
        #Tolga Arman
