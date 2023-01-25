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Şimdi sizlere bu kadar önemli ve yaygın bulunabilen demir madeniyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi aktaracağız. demir madeni nerelerde kullanılır? Demir madeni kullanım alanları ve özellikleri neler? İşte bu soruların cevaplarını öğrenmek için hemen öğrenin.

Demir Madeni Nerelerde Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Öncelikle demir madeni ne işe yarar bundan bahsedelim.

Bu madenin kullanımı eski Mısırlılara kadar uzanıyor. Ayrıca mızrak uçları, süs eşyası ya da bıçak yapımında kullanımı meşhurdur ve zamanla bu alanlarını genişletmiştir. Günümüzde de en çok tercih edilme sebebi de düşük fiyatlı olması.

Demir madeninin aslında iki tüketim dalı bulunuyor. Biri yüksek fırın pik demir, diğeri ise redüksiyon tesisleri. Bu yüzden de demir madeni kullanım alanları fazlasıyla geniştir.

Peki demir madeni nerelerde kullanılır? Demir madeni hangi alanlarda kullanılır?

- Ağır sanayi

- Çelik endüstrisinde

- Deniz taşımacılığı sektöründe

- İnşaat sektöründe

- Bilgisayarda

- Demir çelik sektörü

- Otomotiv sektöründe kullanılıyor.

Bu alanlarda son derece önemli bir yere sahiptir. Demir madeni ülkemizde de çok fazla çıkarılan bölgede bulunuyor. Az sonra bu konuyla ilgili detaylardan da bahsedeceğiz.

Demir Madeni Özellikleri Neler?

Bunların yanı sıra sizlere demir madeni özelliklerinden de bahsetmek istiyoruz. İşte demir madeninin özellikleri:

- Reaktif bir yapısı bulunuyor. Bu yüzden de rahatça korozyona uğrayabiliyor.

- İşlemesi kolaydır ve dövülerek şekil verilebiliyor.

- Diğer aktif ametallerle birleşebiliyor

- Çelik ya da döküm elde edilebiliyor

- Elektrik ve ısı iletimi söz konusu olduğunda çok iyidir

- Yer kabuğunda en çok rastlanan metallerdendir

- Çok fazla alanda kullanılabilir

Bütün bu özelliklerinin yanı sıra fiyatının uygun olmasından dolayı da fazlasıyla tercih ediliyor. Özellikle de sanayi sektöründe.

Demir Madeni Doğada Nasıl Bulunur?

Doğada madenin nasıl bulunduğunu açıklamadan önde bir konudan daha bahsetmek istiyoruz. Ülkemizde hangi bölgelerde çıkarıldığını da aktaralım. İşte demir madeni nerede çıkarılır sorusunun cevabı:

- Sakarya, Çam dağı

- Sivas, Divriği

- Kahramanmaraş

- Malatya

- Düzce

- Kayseri

- Balıkesir

- İzmir

- Kütahya

- Hatay

- Bingöl

Eğer bu bölgelerde yaşıyorsanız, demir madeni çıkarıldığını da zaten biliyorsunuzdur. Ama buna ek olarak, bölgede çok ciddi maden çalışmaları olduğunu da söylememiz gerekiyor.

Ayrıca demir madeni doğada nasıl bulunur sorusunun da cevabını verelim: Demir madeni doğada serbest halde bulunurlar ve yaygın olmalarına rağmen yine de bulunması o kadar da kolay değildir.

Manyetit, hematit, limonit pirit ya da siderit gibi çok sayıda mineral içerir.

Demir Madeni İlk Nerede Bulunmuştur?

Madenlerin tarihsel gelişimi de fazlasıyla merak ediliyor. Ama yazının başında da belirttiğimiz gibi demir madeninin ilk bulunma zamanları eski Mısırlara kadar dayanıyor. İnsan vücudu için de son derece önemli olan demir, karbon eklenmesi ile çelik ve döküm üretimi gibi işlerde de büyük ölçüde dikkat çekiyor. Aynı zamanda elementler arasında da Fe simgesiyle biliniyor.

Yumuşak bir yapıya sahip olmasından dolayı da çabuk şekil alabiliyor. Gemi sektöründe ve inşaat sektöründe de fazlasıyla ilgiye sahip.

İşte sizler için hazırladığımız bu yazıyı okuyarak demir hakkında çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Hayatımızda ne kadar önemli olduğunun farkına vararak demirin kullanım alanlarını da bir kenara not edebilirsiniz.