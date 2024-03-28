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        Haberler Gündem Teyit Demirtaş'ın avukatlarından "mektup" iddiasına yalanlama

        Demirtaş'ın avukatlarından "mektup" iddiasına yalanlama

        Türkiye, pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti'ye mektup gönderdiği iddia edildi. İddianın doğru olmadığını belirten Demirtaş'ın avukatları, haberlerin tümüyle uydurma olduğunun altını çizerek, "Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:35
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        Demirtaş'ın avukatlarından "mektup" iddiasına yalanlama
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        31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, sosyal medyada eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti Genel Merkezi'ne bir mektup yazdığı iddiaları ortaya atıldı.

        Demirtaş'ın avukatları, iddialara ilişkin açıklama yayınladı. Demirtaş Savunma Grubu adına yapılan ve avukatlarının sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şunlar kaydedildi;

        "Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti Genel Merkezi'ne seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.

        Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

        Selahattin Demirtaş, 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunuyor.

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        #Selahattin Demirtaş
        #Yerel seçim
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