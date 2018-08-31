Den Bosch - Jong Ajax maçı öncesi rakamlar

Den Bosch ve Jong Ajax, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Den Bosch 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Jong Ajax 3 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Den Bosch, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Jong Ajax, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Den Bosch kazanır 3.00, berabere biter 3.30, Jong Ajax kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Den Bosch önceki hafta Go Ahead Eagles mücadelesinde 1-2 kazandı.

Jong Ajax ise MVV Maastricht karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Den Bosch, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Jong Ajax, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jong Ajax, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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