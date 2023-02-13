Deniz Baykal'ın cenaze töreni belli oldu

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze programı belli oldu. Baykal, 14 Şubat'ta önce Meclis'te düzenlenen törenin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.

Deniz Baykal, 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Baykal'ın cenaze programı belli oldu.

CHP'den yapılan açıklamada, "11 Şubat 2023 tarihinde vefat eden, Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanımız, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci Dönem Antalya milletvekili, 37. Hükümet Maliye Bakanı, 42. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52. Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal; yarın (14 Şubat Salı) saat 10:00’da CHP Genel Merkezi, saat 11:30’da TBMM’de düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığı’nda (Ankara) defnedilecektir" denildi.