Deniz Seki: Sensiz bir yıl geçti
Deniz Seki, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. Seki; "Sensiz bir yıl geçti anneciğim. Çok şükür dualarını okutmak nasip oldu" ifadelerini kullandı
Giriş: 24.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:06
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Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı.
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Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde mezarı başında anan Deniz Seki, annesi için dua okuttu.
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"SENSİZ BİR YIL GEÇTİ"
Deniz Seki, Güler Seki'yi; "Sensiz bir yıl geçti anneciğim. Çok şükür dualarını okutmak nasip oldu. Mekânın cennet olsun. Nurlarda yat annem" sözleriyle andı.
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