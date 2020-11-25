Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 2-1 yendiği Manchester United'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü atan Deniz Türüç ile eski Manchester United'lı Rafel maç sonu açıklamalarında şunları söyledi:

DENİZ TÜRÜÇ: KORKMUYORUZ

"Old Trafford'dayız, United'a karşı oynuyoruz ve ilk maçı da kazanmışız. Rövanş almak istediler ve aldılar ama ilk yarı biraz daha kendi oyunumuzu oynasaydık ve biraz daha önde bassaydık farklı olabilirdi. Orta kestiğim bir top var, Demba Ba atsaydı, 2-1 içeri girseydik, biraz şans olsaydı 1 puan alabilirdik. Keşke yenseydik ama 2. yarıdaki oyun bize özgüven veriyor. Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, ManU'ya karşı iyi oynadık. Biz kimseden korkmuyoruz."

RAFAEL: ÖZEL BİR DUYGU

"Old Trafford'da olmak benim için özel bir duygu. Maçın geneline baktığımızda iyi değildik. Maçın ilerleyen dakikalarında arzumuzu koysak da istediğimiz ritmi yakalayamadık ve gollere engel olamadık. Manchester United gibi bir takıma karşı Old Trafford'da maçı çevirmek zordur. 2. yarıda karakter koyduk, iyi işler yapmaya çalışan taraf bizdik. Visca'nın şutu gol olsa oyun farklı bir hikayeye bürünecekti. Şansımız devam ediyor. İyi bir tecrübe kazandık, tecrübe eksikliğimiz vardı. Oynadığımız maçlarda bunu kapattık. Şampiyonlar Ligi zordur, maçlarda nereye gideceğine bakacağız. İyi bir takım ruhu yakaladık. Burada uzun yıllar oynadım. Geriye baktığımda, iyi ilişkiler kurduğum için hala Manchester United'da oynayan ve çalışan birçok kişiyle iyi iletişimim var. Uzun yılların verdiği güzel bir bağ var diyebilirim."