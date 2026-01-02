Deniz ve doğa maceralarına dayanıklı yeni hoparlör - Anker Soundcore Boom 3i inceleme
Habertürk takipçileri için Anker Soundcore serisinin yeni üyesi Boom 3i'yi inceledik. Bu hoparlör, özellikle dış mekanlarda ve suyla temas edebilecek senaryolarda müzik dinlemeyi sevenler için hazırlanmış gibi. Kompakt yapısı sırt çantasına rahatça sığıyor, ama dayanıklılığı ve ses hacmiyle öne çıkıyor. Bakalım, genel olarak nasıl bir performans sergiliyor. Boom 3i modeli, IP68 su/toz geçirmezlik, yüzen tasarım ve tuzlu suya özel dayanıklılık gibi özelliklerle outdoor kullanıcılarını hedefliyor. 50W güç, 16 saat pil ömrü ve kum temizleme modu gibi pratik detaylar sunarken, mono ses yapısı ve yüksek volümde olası bozulmalar eksileri arasında. Yaklaşık 140 dolar fiyatıyla, özellikle plaj veya havuz kenarı için düşünülmeye değer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor
Hoparlörün temel özellikleri arasında 50W güç çıkışı yer alıyor. BassUp 2.0 teknolojisi sayesinde düşük frekanslar 56 Hz'e kadar iniyor ve baslar güçlendiriliyor. Pil ömrü orta ses seviyesinde, BassUp kapalıyken 16 saate ulaşıyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı stabil çalışıyor. IP68 sertifikası tam su ve toz koruması sağlıyor, üstelik tuzlu suya karşı ekstra dirençli – testlere göre 2 yıla kadar korozyon oluşmuyor. Yüzer tasarımı sayesinde suda otomatik olarak dik konum alıyor ve sesi yukarı yönlendiriyor. Ek özellikler de var: Buzz Clean modu kum veya tozu titreşimle temizliyor, 96 dB'lik acil durum alarmı, megafon işlevi ve Soundcore uygulaması üzerinden EQ ayarları ile RGB ışık kontrolü mümkün.
BASSUP 2.0 İLE DAHA GÜÇLÜ BASLAR
Ses performansına gelince, boyutuna göre oldukça yeterli bir hacim veriyor. Açık alanlarda ses dağılmadan uzak mesafelere ulaşıyor. BassUp aktifken baslar daha belirginleşiyor, ritimli müzik türlerinde fark yaratıyor. Uygulama üzerinden 9 bantlı EQ ile sesi kişiselleştirmek kolay. İki hoparlörü TWS modunda eşleştirince stereo efekt elde ediliyor, ama tek cihazda mono kalıyor.Artı yönleri arasında dayanıklılık gerçekten öne çıkıyor. IP68 ve tuzlu su direnci sayesinde plaj veya deniz kenarında güvenle kullanılabiliyor, yüzerken bile müzik kesilmiyor. Buzz Clean gibi pratik detaylar outdoor kullanımda fayda sağlıyor, acil alarm veya megafon da ekstra güvenlik katıyor. Pil ömrü uzun, taşınabilirliği yüksek ve uygulama desteğiyle ayar seçenekleri geniş.
PİL TÜKETİMİ ARTABİLİYOR
Tabii eksileri de yok değil. Tek hoparlörde stereo sahne genişliği sınırlı, daha immersif bir deneyim için ikinci cihaz gerekiyor. Maksimum ses seviyesinde bazı parçalarda hafif bozulma hissedilebiliyor. Fiyatı benzer özellikteki rakiplere göre biraz yüksek bulunabilir, ayrıca RGB ışıklar veya BassUp açıkken pil tüketimi artıyor.
Sonuç olarak, Anker Soundcore Boom 3i özellikle su kenarı ve dış mekan aktiviteleri için sağlam bir alternatif. Dayanıklı özellikleri ve pratik ekstralarıyla tatmin ediyor, ses kalitesi de boyutuna göre beklentileri karşılıyor. Eğer stereo önceliğiniz varsa veya daha uygun fiyatlı seçenekler arıyorsanız başka modellere de göz atabilirsiniz. Outdoor müzik ihtiyacınız varsa denemeye değer.