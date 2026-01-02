Deniz ve doğa maceralarına dayanıklı yeni hoparlör - Anker Soundcore Boom 3i inceleme

Hoparlörün temel özellikleri arasında 50W güç çıkışı yer alıyor. BassUp 2.0 teknolojisi sayesinde düşük frekanslar 56 Hz'e kadar iniyor ve baslar güçlendiriliyor. Pil ömrü orta ses seviyesinde, BassUp kapalıyken 16 saate ulaşıyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı stabil çalışıyor. IP68 sertifikası tam su ve toz koruması sağlıyor, üstelik tuzlu suya karşı ekstra dirençli – testlere göre 2 yıla kadar korozyon oluşmuyor. Yüzer tasarımı sayesinde suda otomatik olarak dik konum alıyor ve sesi yukarı yönlendiriyor. Ek özellikler de var: Buzz Clean modu kum veya tozu titreşimle temizliyor, 96 dB'lik acil durum alarmı, megafon işlevi ve Soundcore uygulaması üzerinden EQ ayarları ile RGB ışık kontrolü mümkün.

BASSUP 2.0 İLE DAHA GÜÇLÜ BASLAR

Ses performansına gelince, boyutuna göre oldukça yeterli bir hacim veriyor. Açık alanlarda ses dağılmadan uzak mesafelere ulaşıyor. BassUp aktifken baslar daha belirginleşiyor, ritimli müzik türlerinde fark yaratıyor. Uygulama üzerinden 9 bantlı EQ ile sesi kişiselleştirmek kolay. İki hoparlörü TWS modunda eşleştirince stereo efekt elde ediliyor, ama tek cihazda mono kalıyor.Artı yönleri arasında dayanıklılık gerçekten öne çıkıyor. IP68 ve tuzlu su direnci sayesinde plaj veya deniz kenarında güvenle kullanılabiliyor, yüzerken bile müzik kesilmiyor. Buzz Clean gibi pratik detaylar outdoor kullanımda fayda sağlıyor, acil alarm veya megafon da ekstra güvenlik katıyor. Pil ömrü uzun, taşınabilirliği yüksek ve uygulama desteğiyle ayar seçenekleri geniş.