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DenizBank emekli promosyon süresi uzatıldı!

DenizBank emekli promosyon kampanyası, sürenin uzatılması ve yapılan güncellemeler ile gündeme geldi. DenizBank emekli promosyon ödemeleri hakkında detayları haberimizde derledik. İşte DenizBank ile 5.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı...

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  • Süre uzatıldı! DenizBank emekli promosyon kampanyası güncellendi: 2022 DenizBank emekli maaş promosyonu ne kadar, maaş taşıma işlemi nasıl, nereden yapılır?

    Denizbank emeklilik promosyonunda kampanya geçerlilik tarihi yıl sonuna kadar uzatıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen binlerce emekli DenizBank emekli promosyon detaylarını ve maaş taşıma işlemi hakkında güncel bilgileri araştırıyor. İşte detaylar...
  • Süre uzatıldı! DenizBank emekli promosyon kampanyası güncellendi: 2022 DenizBank emekli maaş promosyonu ne kadar, maaş taşıma işlemi nasıl, nereden yapılır?

    DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 5.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Maaş Tutarı - Promosyon

    3.500 TL Altı Maaş Alanlar 3.000

    3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar  3.500

    7.500 TL -10.000 TL Arası Maaş Alanlar  4.500

    10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır:

    Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,

    Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL,

    Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL
  • Süre uzatıldı! DenizBank emekli promosyon kampanyası güncellendi: 2022 DenizBank emekli maaş promosyonu ne kadar, maaş taşıma işlemi nasıl, nereden yapılır?

    Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 5,000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir. Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.
  • Süre uzatıldı! DenizBank emekli promosyon kampanyası güncellendi: 2022 DenizBank emekli maaş promosyonu ne kadar, maaş taşıma işlemi nasıl, nereden yapılır?

    Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üstü üste otomatik ödenmemesi durumda kıstalyevme hesabı yapılarak kalan süre promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.

    Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

    Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

    18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

    Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

    Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

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