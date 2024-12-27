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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in acı günü - İş-Yaşam Haberleri

        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in acı günü

        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in annesi Perihan Ateş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:21
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        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in acı günü
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        2025 yılı başında görevinden ayrılmaya hazırlanan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş annesi Perihan Ateş'i kaybetti.

        Perihan Ateş'in cenazesi, 27 Aralık Cuma günü Hacı Nimet Özden Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulus Aile Kabristanı'na defnedilecek.

        Hakan Ateş, 2021 yılının Eylül ayında da babası Hüsamettin Mehmet Ateş'i kaybetmişti.

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