DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in acı günü
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in annesi Perihan Ateş hayatını kaybetti
Giriş: 27.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:21
2025 yılı başında görevinden ayrılmaya hazırlanan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş annesi Perihan Ateş'i kaybetti.
Perihan Ateş'in cenazesi, 27 Aralık Cuma günü Hacı Nimet Özden Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulus Aile Kabristanı'na defnedilecek.
Hakan Ateş, 2021 yılının Eylül ayında da babası Hüsamettin Mehmet Ateş'i kaybetmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ