Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DenizBank Mobil çöktü mü? DenizBank mobil uygulaması neden açılmıyor? DenizBank'tan resmi açıklama geldi mi? 1 Haziran DenizBank erişim sorunu

        DenizBank Mobil çöktü mü? DenizBank mobil uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        1 Haziran Pazartesi günü birçok DenizBank müşterisi, mobil bankacılık ve internet şubesi hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle işlem yapmakta güçlük yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata uyarılarıyla karşılaşırken, sosyal medyada da konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki, DenizBank Mobil uygulama ve internet bankacılığı neden açılmıyor? İşte erişim sorununa ilişkin merak edilenler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DenizBank kullanıcıları, 1 Haziran Pazartesi sabahından itibaren mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde sorun yaşadı. Sisteme giriş yapmak isteyen birçok müşteri, karşılarına çıkan hata mesajları nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremedi. Yaşanan teknik aksaklık kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmaya başladı. “DenizBank mobil uygulaması ve internet şubesi neden çalışmıyor?” sorusu öne çıkarken, erişim problemine ilişkin son durum ve merak edilen detaylar dikkat çekiyor. İşte banka tarafından yapılan resmi açıklama ile tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        DENİZBANK MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

        DenizBank kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren mobil uygulama ve dijital bankacılık hizmetlerine erişimde çeşitli sorunlar yaşadı. Uygulamaya giriş yapamayan bazı müşteriler, oturumlarının kendiliğinden kapanması, işlem sayfalarının açılmaması ve sistemin uzun süre yanıt vermemesi gibi problemlerle karşılaştı.

        Ayın ilk günü olması nedeniyle hesap işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çok sayıda kullanıcı EFT, havale, fatura ödeme ve bakiye sorgulama gibi bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşadı. Erişim sorunu kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok müşteri yaşadığı problemleri özellikle X platformu üzerinden paylaşarak çözüm beklediğini dile getirdi.

        3

        DENİZBANK MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR, AÇIKLAMA YAPILDI MI?

        Yaşanan erişim ve açılmama probleminin ardından DenizBank’tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Banka kaynakları, dijital bankacılık kanallarında meydana gelen aksaklığın teknik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

        Banka tarafından yapılan ilk paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Değerli Müşterilerimiz,

        Sistemlerimizde meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarımızı etkileyen yoğunluk yaşanmaktadır.

        Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

        Anlayışınız için teşekkür ederiz."

        4

        DENİZBANK TARAFINDAN YENİ AÇIKLAMA

        DenizBank'ın sosyal medya hesaplarından yapılan yeni açıklama şöyle:

        "Değerli Müşterilerimiz,

        Mobil bankacılık hizmetlerimizde yaşanan kesinti kademeli olarak giderilmektedir.

        Bu süreçte, işlemlerinizi İnternet Şubemiz veya size en yakın şubemiz üzerinden gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, anlayışınız için tekrar teşekkür ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ozan Güven'e tepki

        Ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan Güven'e, "Failler dışarı" sloganları atıldı  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe