DenizBank Mobil çöktü mü? DenizBank mobil uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
1 Haziran Pazartesi günü birçok DenizBank müşterisi, mobil bankacılık ve internet şubesi hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle işlem yapmakta güçlük yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata uyarılarıyla karşılaşırken, sosyal medyada da konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki, DenizBank Mobil uygulama ve internet bankacılığı neden açılmıyor? İşte erişim sorununa ilişkin merak edilenler ve son gelişmeler...
DenizBank kullanıcıları, 1 Haziran Pazartesi sabahından itibaren mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde sorun yaşadı. Sisteme giriş yapmak isteyen birçok müşteri, karşılarına çıkan hata mesajları nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremedi. Yaşanan teknik aksaklık kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmaya başladı. “DenizBank mobil uygulaması ve internet şubesi neden çalışmıyor?” sorusu öne çıkarken, erişim problemine ilişkin son durum ve merak edilen detaylar dikkat çekiyor. İşte banka tarafından yapılan resmi açıklama ile tüm ayrıntılar haberimizde...
DENİZBANK MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?
DenizBank kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren mobil uygulama ve dijital bankacılık hizmetlerine erişimde çeşitli sorunlar yaşadı. Uygulamaya giriş yapamayan bazı müşteriler, oturumlarının kendiliğinden kapanması, işlem sayfalarının açılmaması ve sistemin uzun süre yanıt vermemesi gibi problemlerle karşılaştı.
Ayın ilk günü olması nedeniyle hesap işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çok sayıda kullanıcı EFT, havale, fatura ödeme ve bakiye sorgulama gibi bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşadı. Erişim sorunu kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok müşteri yaşadığı problemleri özellikle X platformu üzerinden paylaşarak çözüm beklediğini dile getirdi.
DENİZBANK MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR, AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Yaşanan erişim ve açılmama probleminin ardından DenizBank’tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Banka kaynakları, dijital bankacılık kanallarında meydana gelen aksaklığın teknik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.
Banka tarafından yapılan ilk paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Değerli Müşterilerimiz,
Sistemlerimizde meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarımızı etkileyen yoğunluk yaşanmaktadır.
Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."
DENİZBANK TARAFINDAN YENİ AÇIKLAMA
DenizBank'ın sosyal medya hesaplarından yapılan yeni açıklama şöyle:
"Değerli Müşterilerimiz,
Mobil bankacılık hizmetlerimizde yaşanan kesinti kademeli olarak giderilmektedir.
Bu süreçte, işlemlerinizi İnternet Şubemiz veya size en yakın şubemiz üzerinden gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, anlayışınız için tekrar teşekkür ederiz."