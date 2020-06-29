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HaberlerTeknolojiUygulamaDenizBank, MobilDeniz’i geliştirmek için Commencis ile anlaştı - Haberler
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DenizBank, MobilDeniz’in kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Commencis ile anlaştı

DenizBank, mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile sunduğu ürün ve hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesini sağlamak için 20'den fazla ülkede faaliyet gösteren dijital dönüşüm kuruluşu Commencis ile iş birliği gerçekleştirdi. 

denizbank mobildeniz
HABERTURK.COM

DenizBank, mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile sunduğu kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla dijital dönüşüm şirketi Commencis’i dijital çözüm ortağı olarak seçti. İş birliği kapsamında Commencis, Denizbank’ın bankacılık uygulaması MobilDeniz’in kullanıcı deneyimini iyileştirerek, bankanın dijital kanallar üzerinden kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor.

Küresel salgın ile mücadele döneminde daha büyük önem kazanan mobil bankacılık konusunda kullanıcıların dijital kanal deneyimlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü Gürhan Çam, işbirliğine ilişkin şöyle konuştu:

“Bugün tüm şubelerimizden 15 kat daha fazla ziyaretçi aldığımız MobilDeniz’i, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşımımız ve ortak akıl felsefemiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz işbirlikleriyle geliştiriyoruz. Gayemiz, en beğenilen uygulama olma yolunda kullanıcılarımızın hayatlarına her geçen gün artan bir enerjiyle temas etmek.”

Commencis İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörü İdil Süren ise konuyla ilgili olarak, “DenizBank ile kurduğumuz iş birliğiyle, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde cevap verebilen bir dijital kanal deneyimi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

20’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve İstanbul, İzmir, Londra ile Berlin’de ofisleri bulunan Commencis, finans sektörü için dijital bankacılık ürünleri, büyük veri ve çoklu kanal pazarlama platformu, ödeme, kimlik doğrulama ve uçtan uca müşteri deneyimi çözümleri sağlıyor.

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