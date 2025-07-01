Denizcilikte dijital dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektöründe hizmet kalitesini artırmak, işlemleri hızlandırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla dijitalleşme adımlarını güçlendirdiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Dijital dönüşüm sayesinde 2024 yılında 4,5 milyondan fazla işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi, 13 milyondan fazla kağıt kullanımının önüne geçildi ve yaklaşık 140 milyon lira tasarruf sağlandı.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS), Denizcilik Ödemeleri Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi Sicil Bilgi Sistemi, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi (GİBS), ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS), Elektronik Sertifika Sistemi ve daha birçok uygulama ile denizcilik faaliyetlerinin elektronik ortamda sürdürüldüğünü söyledi.

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“TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇİŞ YAPAN YILLIK 80 BİNİ AŞKIN GEMİNİN SEYİR PLANI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Bakan Uraloğlu, LTP ile entegre olarak çalışan LYBS ile; ülke limanlarına her yıl gelen yaklaşık 70 bin geminin limana yanaşma ve limandan ayrılış işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Türk Boğazlarından geçiş yapan yıllık 80 bini aşkın geminin Seyir Planı (SP-1) işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, limanlarımızda verilen kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine yönelik yönetim ve kamu paylarının takibi gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“ÖTVBS KAPSAMINDA 72 BİN 482 TESLİMAT VERİSİ İLE 12 BİN 346 VİZE VE DÜZELTME İŞLEMİ ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLDÜ” Gemiler ve gemi insanları işlemleri dahil denizcilik ile ilgili ilgili tüm döner sermaye ve harç ödemelerinin Denizcilik Ödemeleri Sistemi ile yapılabildiğini söyleyen Uraloğlu, “2024 yılında toplam 550 bin harç ve döner sermaye işlemi e-ödeme sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. Öte yandan ÖTVBS kapsamında aynı yıl içerisinde 5 bin 895 defter düzenlenirken 72 bin 482 teslimat verisi ile 12 bin 346 vize ve düzeltme işlemi elektronik ortamda yürütüldü.” diye konuştu. SINAVLAR, SERTİFİKALAR, RUHSATLAR ARTIK DİJİTALDE GİBS ile önemli bir dijital dönüşüm sürecini tamamladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Sistem sayesinde gemi insanlarımız liman başkanlıklarının kapısından dahi geçmeden dünyanın her yerinden online başvuru işlemlerini e-Devlet girişiyle tamamen güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Sunmaları gereken belgelerin büyük çoğunluğunu ise sisteme yüklemelerine bile gerek kalmadan ilgili kamu kurumlarından GİBS ile alınmaktadır” dedi. REKLAM Sistem ile 20 farklı kamu kuruluşundan veri doğrulaması yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, 2024 yılı boyunca GİBS üzerinden yapılan 416 bin sınav, yeterlik ve uzmanlık belgesi başvurusunun 282 bininin onaylandığını, 51 bin gemiadamı cüzdanının teslim edildiğini kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gemi insanları sınavları 15 çevrimiçi sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde, 15 sınav merkezimizde 5 bin 600 farklı sınav oturumunda 80 bin kontenjan kapasiteyle toplam 60 bin bireysel sınav gerçekleştirdik. Bu sınavlara katılan 8 bin gemi insanımızın 6 bin 600 tanesi bu sınavlarını tamamlayarak başarılı oldu.” Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitim ve Sınav Başvuru Sistemi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Amatör denizci eğitim seferberliğinde 1 milyon amatör denizci hedefimize ulaştık. Projenin tamamlanmasının ardından bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Yelken Federasyonu ile yaptığımız iş birliği protokolü ile Amatör Denizci Belgesi alma şartında yer alan 10 saatlik teorik eğitimlere 4 saatlik motorlu ve yelkenli tekneler üzerinde uygulama eğitimlerini ekledik. Yeni sistemimizi kullanıma açtığımız günden bugüne kadar 45 bin 506 kişiyi daha denizlerle buluşturduk” açıklamasında bulundu. REKLAM ELEKTRONİK SERTİFİKA SİSTEMİ İLE 2024 YILINDA 944 BELGE DÜZENLENDİ Türk bayraklı gemilerin uluslararası sözleşmeler kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen sertifikalar ile önsörvey, program dışı sörvey ve liman devleti kontrolü kayıtları Elektronik Sertifika Sistemi ile gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2024 yılı içerisinde sistem üzerinden 944 belge düzenlenirken uluslararası sefer yapan Türk bayraklı bin 249 gemiye ön sörvey ve program dışı sörvey yapıldı. Bunlara ilave olarak kabotaj seferi yapan 451 Türk bayraklı gemimizi de denetledik” dedi.