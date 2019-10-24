Coca-Cola, geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan ilk numune şişesini tanıttı. Şişe'nin, yiyecek ve içecek ambalajlarında deniz çöpü kullanılarak üretilen ilk plastik şişe olduğu kaydedildi.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz plajlarından toplanan plastikler ile yüzde 25’i geri dönüştürülmüş plastikten oluşan yaklaşık 300 numune şişe üretildi. Bunun şimdilik küçük bir adım olduğu ancak söz konusu teknolojinin büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, inovatif prosesler kullanarak plastiği bileşenlerine ayırarak, düşük kalite kullanılmış plastikteki yabancı maddelerden arındırıyor ve böylece, bu bileşenlerden en az yenisi kadar iyi malzeme elde ediliyor. Bu sayede, düşük kalite plastiklerin tekrar kullanılması mümkün olabilecek" ifadelerine yer verildi.

Şişenin, Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Circular Seas ile Coca-Cola arasındaki ortaklığın bir sonucu olarak üretildiği açıklandı.

Coca-Cola'nın, 2020 yılından itibaren, sşiöz konusu geliştirilmiş geri dönüştürülmüş içeriği bazı şişelerinde kullanıma sunmayı planladığı bildirildi.

'PLASTİK ATIK KAVRAMINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Coca-Cola Batı Avrupa Teknik ve Tedarik Zinciri Direktörü Bruno van Gompel, "Gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, sadece bizim için değil, sanayi ve toplum için de son derece heyecan verici. Geri dönüştürülmüş her türlü plastiğin yeni olduğu kadar iyi olduğunu da göreceğiz" dedi.

Ioniqa Technologies CEO'su Tonnis Hooghoudt ise, gelişmiş geri dönüşümün etkisinin küresel ölçekte hissedileceğini söyledi. Hooghoudt, "Yeni tesisimiz artık faaliyete geçiyor ve bu teknolojiyi ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken, tek kullanımlık plastik ve plastik atık kavramını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.