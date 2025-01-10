Denize düştü! "Allah beni boğmuyor"

Kadıköy'de meydana gelen olay görenleri şaşırttı.

Denize düşen bir vatandaş ile orada bulunan bir kadın arasında geçen konuşma ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu. Kaydedilen konuşma anları sosyal medyada da gündem oldu.

Vatandaş ve kadın arasında geçen ilginç konuşmada, vatandaşın yüzemediğini belirtmesi üzerine kadının "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusuna vatandaş "Allah tutuyor bacım. Allah beni boğmuyor" yanıtını verdi.