İnci kefali yasağı kalktı. Balıkçılar Van Gölü'nde ağları attı. Peki 2018 yılı balık yasağı ne zaman kalkacak? İşte Balık yasağının kalkacağı tarih...
BALIK YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Balık yasağı yani denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başladı. Yasak, yaklaşık 4 ay sonra Eylül 2018'de kaldırılacak.
BALIK YASAĞI - AV YASAĞI NEDEN İLAN EDİLİYOR?
Balık avı yasağı balık üremesinin zarar görmemesi için belirli peryotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri baz alınarak yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popilasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.
Özellikle Karadeniz'e kıyı olan şehirlerimizde yerel halkın geçim kaynağı olan balıkçılık yılın belli dönemlerinde serbest hale getirilen avlanma sezonunda takalar haftalarca kısmetini aramak için engin denizlere açılır. Bu dönemlerde balık bolluğuna göre fiyatlar minimum seviyelere çekilirken kıtlık olması durumunda balık sofralardaki yerini alamayabilir. Bu dengenin oturtulabilmesi için balık popilasyonunun korunabilmesi için belirlenen tarihler arasında balıkçıların avlama yapabilmesi tarihler dışında ise avlama yapılmaması için bir dizi önlemler alınmaktadır.
İNCİ KEFALİ YASAĞI KALKTI
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefali balığının 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağlarını göle attı.
Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde görsel bir şölen sunarak adeta uçarcasına tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla, 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme döneminde av yasağı uygulanıyor. Yasaklı dönemde yoğun güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla göldeki balık popülasyonu önemli ölçüde artarken, balığın da daha kaliteli olması sağlanıyor.
15 Temmuz'da yasağın sona ermesiyle merkez Tuşba ilçesi, Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar da sabahın erken saatlerinde göle açılarak, avlanmaya başladı.
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