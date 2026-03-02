Denizli’de plakasız motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de plakasız motosikletin kamyonete çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Muhammet Aydın hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
PLAKASIZ MOTOSİKLET KAMYONETE ÇARPTI
AA'daki habere göre kaza; Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Muhammet Aydın'ın (52) kullandığı plakasız motosiklet, Ali Dartanel Caddesi'nden 29 Ekim Bulvarı'na döndüğü sırada E.Ç (34) yönetimindeki kamyonete çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Kamyonet sürücüsü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
