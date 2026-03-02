Canlı
        Denizli'de plakasız motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli’de plakasız motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Denizli'de plakasız motosikletin kamyonete çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Muhammet Aydın hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:38
        Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        PLAKASIZ MOTOSİKLET KAMYONETE ÇARPTI

        AA'daki habere göre kaza; Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Muhammet Aydın'ın (52) kullandığı plakasız motosiklet, Ali Dartanel Caddesi'nden 29 Ekim Bulvarı'na döndüğü sırada E.Ç (34) yönetimindeki kamyonete çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Kamyonet sürücüsü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

