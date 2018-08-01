Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Boluspor forması giyen Furkan Şeker'i resmen kadrosuna dahil etti. Sağ bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu yeşil-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın altyapısında yetişip Denizlispor'da daha önceki dönemlerde de görev yapan Furkan, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.





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