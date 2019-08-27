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Denizlispor iki transfer daha yapmayı planlıyor

9 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e ikide iki yaparak başlayan Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, değerlendirme yaptı ve iki transfer daha planladıklarını söyledi

Denizlispor

Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Teknik Direktör Yücel İldiz en az 2 transfer daha yapılması konusunda ısrarcı.

DHA'nın haberine göre alınan iyi sonuçlara ve oynanan pozitif futbola rağmen halen eksiklerinin bulunduğunu dile getiren İldiz, "2 Eylül'e kadar transfer dönemi sürecek. Biz en az 2 ismi daha takıma kazandıracağız. Bu oyuncular yabancı olacak, görüşmelerimiz sürüyor. Elbette bize fayda sağlayacak yerli futbolcuları bulursak da transfer edebiliriz. Ancak eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kazansak da aksayan yanlarımızı görmek zorundayız. Takviyeler yapılınca ve adaptasyon sorunu tamamlanınca daha güçlü duruma geleceğimize inanıyorum" dedi.

Yeni transferlerin yanı sıra geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon olan kadrodaki futbolcuların da Süper Lig'de çok iyi mücadele ettiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Kalecimiz Stackhowiak 2 penaltı kurtardı. Mbamba 2 asist yaptı, Recep gol attı. Aissati ve Oğuz hep süre aldı. Keremcan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık da kadromuzda. Hepsinden çok memnunum. Son transferlerimiz de hazır hale gelecekler. Trabzonspor'dan transfer edilen Olcay geçen hafta kadrodaydı. Şimdi milli maç arası verilecek, bu periyot bizim toparlanmamızı sağlayacak" diye konuştu.

Göztepe ile oynayacakları maçı da değerlendiren Yücel İldiz, "Göztepe sezona istediği gibi başlayamadı. Bizim maçımızda çıkışa geçmek isteyecekler, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka olacak. Ege'nin iki güzide ekibinin mücadelesi futbolseverlere keyif verecek" yorumunu yaptı.

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