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Denizlispor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer oynadığı son lig maçında Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. Trabzonspor, Denizlispor'u yeni, Başakşehir'in ise Konya deplasmanında puan kaybetmesini bekliyor...

Denizlispor - Trabzonspor maçı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR

DENİZLİSPOR: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

STAT: Denizli Atatürk Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
SAKAT: Lopes, Tolgahan (Denizlispor) Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı (Trabzonspor)
CEZALI: Campi (Trabzonspor)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

40. RANDEVU

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

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