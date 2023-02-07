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Deprem bölgesinde kadınlar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, enkaz başlarında vatandaşların umutlu bekleyişi de devam ediyor. Ailesini ve yakınlarını arayan, çalışmalara yardımı dokunan kadınların, umutla bekleyen annelerin, eşlerin görüntüleri yürek burkuyor

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında vatandaşların bekleyişi...
  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar

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  • Deprem bölgesinde kadınlar

    Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazını kaldıran bir kadın.
  • Deprem bölgesinde kadınlar

    Gaziantep'te bir kadın bebek uyutmaya çalışıyor.
  • Deprem bölgesinde kadınlar

    Gaziantep'ten bir başka kare.
  • Deprem bölgesinde kadınlar

    * Haberin görselleri AA, DHA, İHA ve AP'ten servis edilmiştir.
  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar
  • Deprem bölgesinde kadınlar

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