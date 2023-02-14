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'OHAL bölgesindeki istasyonların tamamına yakını hizmet verir durumda'

10 ili vuran büyük depremler sonrası tartışmalarla gündeme gelen baz istasyonları ve deprem bölgesindeki hizmetleriyle ilgili Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Aksoy, 1.345 jeneratör, 450’den fazla personel ve ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine sevk ettiklerini vurguladı.

Deprem bölgesindeki baz istasyonları açıklaması
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Türkiye'yi yasa boğan ve yakın tarihte görülmemiş derecede büyük art arda iki büyük depremin Kahramanmaraş ve çevre illerini vurmasının ardından birçok farklı tartışma Türkiye gündeminde konuşulur oldu.

Bunların başında da ağ bağlantılı ve mobil iletişim geldi. Çünkü deprem sonrasında, hem insanların ailelerine ve sevdiklerine, hem de göçük altında kalanların yardım ekiplerine ulaşmasında cep telefonlarının gelişen teknolojisi önemli rol oynadı, oynamaya da devam ediyor. Ancak bölgede yer alan 8 bin 800 baz istasyonunun tamamına yakınının zarar görmesi iletişimi oldukça zorlaştırdı.

"YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETLERİNDEN BİRİ"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy konu ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızın vurgusunu yapan Aksoy, deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini ve tüm kaynaklarımızı seferber ettiklerini belirterek Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

"1.345 ADET JENERATÖR SEVK EDİLDİ"

Engin Aksoy, "Bu zor günlerde elbette en temel ihtiyaçlardan biri de iletişim. Ancak bölgede kamu binaları da dahil binlerce bina yıkılmış durumda ve bina üstü baz istasyonlarımız da bu sebeple kullanılamaz hale geldi. Depremlerden etkilenen 10 ilde toplam 3 bin 50 baz istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonların yüzde 25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alıyor. Uzun bir süre elektriksiz kalan kentlerde baz istasyonlarını çalıştırabilmek için toplam 1.345 jeneratör sevk edildi. Afet bölgesindeki baz istasyonlarımıza enerji sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz ancak bu istasyonlara elektrik gelse bile bunların hizmet verir hale gelmesi epey zaman alıyor

"TÜRKİYE ÇAPINDAKİ TÜM MOBİL İSTASYONLAR BÖLGEDE"

Baz istasyonları onarım çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye çapındaki tüm mobil istasyonlarımızı da bölgeye sevk ederek, hasarlı baz istasyonlarımızın yerini doldurması için çalışıyoruz. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SAHALARIN 754'Ü ÇALIŞIR HALE GELDİ"

Tüm bu operasyonları yapabilmek için ilk günden itibaren bölgeye 450’den fazla personel sevk ettiklerini vurgulayan Aksoy, "Şimdiye kadar deprem sebebiyle kullanılamaz hale gelen sahalarımızdan 754’ünü tekrar çalışır hale getirdik. OHAL bölgesindeki istasyonlarımızın tamamına yakını ise hizmet verir durumda. Afet bölgesinde yaklaşık 3,7 milyon müşterimiz var. Vodafone olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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