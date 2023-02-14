Türkiye'yi yasa boğan ve yakın tarihte görülmemiş derecede büyük art arda iki büyük depremin Kahramanmaraş ve çevre illerini vurmasının ardından birçok farklı tartışma Türkiye gündeminde konuşulur oldu.

Bunların başında da ağ bağlantılı ve mobil iletişim geldi. Çünkü deprem sonrasında, hem insanların ailelerine ve sevdiklerine, hem de göçük altında kalanların yardım ekiplerine ulaşmasında cep telefonlarının gelişen teknolojisi önemli rol oynadı, oynamaya da devam ediyor. Ancak bölgede yer alan 8 bin 800 baz istasyonunun tamamına yakınının zarar görmesi iletişimi oldukça zorlaştırdı.

"YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETLERİNDEN BİRİ"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy konu ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızın vurgusunu yapan Aksoy, deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini ve tüm kaynaklarımızı seferber ettiklerini belirterek Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

"1.345 ADET JENERATÖR SEVK EDİLDİ"

Engin Aksoy, "Bu zor günlerde elbette en temel ihtiyaçlardan biri de iletişim. Ancak bölgede kamu binaları da dahil binlerce bina yıkılmış durumda ve bina üstü baz istasyonlarımız da bu sebeple kullanılamaz hale geldi. Depremlerden etkilenen 10 ilde toplam 3 bin 50 baz istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonların yüzde 25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alıyor. Uzun bir süre elektriksiz kalan kentlerde baz istasyonlarını çalıştırabilmek için toplam 1.345 jeneratör sevk edildi. Afet bölgesindeki baz istasyonlarımıza enerji sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz ancak bu istasyonlara elektrik gelse bile bunların hizmet verir hale gelmesi epey zaman alıyor