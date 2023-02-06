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Kahramanmaraş'ın 5 günlük hava raporu! Deprem bölgesinde kar var!

Yurt genelinde bugün sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak; Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'ta kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

DEPREM HAVA DURUMU | Kahramanmaraş'ın 5 günlük hava raporu! Deprem bölgesinde kar var! Güncel hava durumu
HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA BEKLENİYOR

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

SICAKLIK 2-6 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAR VAR

Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin yüksek kesimlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli, Kahramanmaraş il genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ SÖZ KONUSU

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Kahramanmaraş'ın karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 GÜN BOYUNCA BEKLENEN HAVA

BUGÜN: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en yüksek hava sıcaklıkları : 0 / 3

YARIN: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

ÇARŞAMBA: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2

PERŞEMBE: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek hava sıcaklıkları : -5 / 2

CUMA: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek hava sıcaklıkları : -5 / 4

BİRÇOK BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA VAR

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

ANKARA: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

İSTANBUL: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 6, Çok bulutlu.

KOCAELİ: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 2, Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı.

MUĞLA: 4, Çok bulutlu.

ADANA: 11, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA: 12, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY: 9, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN: 12, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

KAYSERİ: 1, Çok bulutlu, kuvvetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı.

KONYA: 0, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı.

BOLU: 2, Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı.

KASTAMONU: 2, Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, il merkezi kar yağışlı.

ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yer yer kuvvetli kar yağışlı.

SAMSUN: 7, Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı.

TRABZON: 7, Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı.

ERZURUM: 0, Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı.

KARS: -1, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

MALATYA: 1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VAN: 3, Çok bulutlu ve güneyinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 9, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

GAZİANTEP: 6, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

SİİRT: 6, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 7, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu.

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