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'Deprem için 80-90 milyon lira tazminat öderiz'

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay oldu. Anadolu Hayat Emeklilik'in uzun yıllardır devam eden temettü dağıtmaya devam ettiğini bunun süreceğini anlatan Atalay, geçen yılın karından 500 milyon liralık kar payı dağıtarak temettü veriminin yüzde 6'nın üzerinde oluştuğunu anlattı. Atalay deprem nedeniyle Anadolu Hayat Emeklilik'in depremde hayatını kaybedenler için ödeyecekleri tazminat tutarının 80-90 milyon lira civarında olduğunu bunun yüzde 80'ini uluslararası sigorta sistemi olan reasürörlerden geri alacaklarını söyledi.  

'Deprem için 80-90 milyon lira tazminat öderiz'
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programına katılan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından zıplayan enerji fiyatları ile yükselen enflasyona dikkat çekerek bu durumun Türkiye şirketlerini zorladığını belirtti. Ancak hem sigortacılık hem tasarrufların değerlendirildiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konusunda farkındalığın artması ile iyi bir yıl geçirdiğini kaydederek, şunları söyledi: "Anadolu Hayat Emeklilik olarak bu olumlu tabloya biz de eşlik ettik. Sektörün üzerinde büyüme yakalamamız da altı çizilmesi gereken bir durum. BES katılımcı sayımız yüzde 14 büyüme ile 2.5 milyona buna eşlik eden fon büyüklüğü de 75 milyar lirayı aştı. Enflasyonun de üzerindeki bu büyüme bize sektör liderliğini getirdi. Hayat sigortacılığı da 3.5 milyar lirayı aşan bir prim üretimi ile benzer bir büyüme kaydetti."

HİSSE SENEDİ BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ

BES fonlarının hisse senedi fonlarının katkısı ile 433 milyar liraya geldiğini anımsatan Atalay, getirilerin memnuniyet verici olmasının sisteme olan ilginin devem etmesinde rol oynadığını dile getirdi. Geçen yıl enflasyonun üzerinde getiri elde edilen fonların BES'e yeni katılımcı kazanılmasında da etkili olduğunu kaydeden Atalay, bu getiriyi sağlayan hisse senetlerinde fonlardaki ağırlığının değişken fonların içinde bulunan hisse senedi varlığı ile birlikte yüzde 20'yi geçtiğini açıkladı.

KAR YÜZDE 100 ARTTI

Geçen yılın tamamında yüzde 100'e yakın bir kar artışı sağladıklarını açıklayan Atalay, hem teknik kar hem yatırım gelirinin iyi olmasının finansalları iyi etkilediğini belirterek, "Bireysel Emeklilik Sistemi de artık kar etmeye başlayan bir sektör haline geldi. Sistem başlarken yapılan yatırımlar ve sistemdeki birikimler büyüyene kadar başlarda kar elde edemiyorsunuz. Ancak diğer yandan başta asgari ücret artışı olmak üzere maliyetlerdeki artış faaliyet giderlerimizi artırdı. Ancak bunları iyi yönettiğimiz için etkisinin sınırlı kaldığını düşünüyorum. Hayat sigortalarında yüzde 65 ve BES'te de yüzde 70'ler civarında bir artış sağladık. Enflasyonun yüksek olması nedeniyle gider artışımız yüzde 80'in üzerine çıktı" diye konuştu. Atalay deprem nedeniyle Anadolu Hayat Emeklilik'in depremde hayatını kaybedenler için ödeyecekleri tazminat tutarının 80-90 milyon lira civarında olduğunu bunun yüzde 80'ini uluslararası sigorta sistemi olan reasürörlerden geri alacaklarını söyledi.

'DİJİTAL ALANDA BÜYÜYECEĞİZ'

Emeklilik şirketleri için önemli olan yapılan yatırımlar karşılığında müşteri tabanın genişlemesi olduğunu anlatan Atalay, 4,3 milyona ulaşan müşteri sayıları ve kişi başı birikimlerin artmasının portföylerinin karlılığı artırdığını kaydetti. Dijital kanallardan yapılan satışların geçen yıl 3 kat arttığı bilgisini veren Atalay, bundan sonraki büyüme alanlarından birisinin dijital kanallar olacağını belirtti. Atalay uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı hedeflediklerini belirterek uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlayan sistemin doğru işlediğini dile getirerek, " Diğer yandan Fonmatik robo uygulaması ile müşterilerimizin fon tercihlerini robota devretmesini sağlayarak yapay zeka uygulamasıyla müşterilerimize yardımcı olduk. Robotların getirisi de enflasyonun ve ortalamanın üstünde oldu" şeklinde konuştu.

TEMETTÜ ŞİRKETİ OLMAYA DEVAM

Anadolu Hayat Emeklilik'in uzun yıllardır devam eden temettü dağıtmaya devam ettiğini, geçen yılın karından 500 milyon liralık kar payı dağıtarak temettü veriminin yüzde 6'nın üzerinde oluştuğunu anlatan Atalay, "Özsermaye karlılık oranımız her yıl artarak yüzde 56'ya geldi. Önü açık bir sektör, doğru işleri doğru zamanda yaparsanız bunun karşılığını alırsınız.

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