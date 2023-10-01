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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle birlikte İzmir'de de sarsıntı hissedildi. Hal böyle olunca vatantaşlar; en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların cevaplarına dair araştırmalar yapıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...