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Haberler Gündem İnanç Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 16 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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Deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediliyor. Yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hisseden vatandaşlar meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte, 16 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 16 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları yaşadığı ilde sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini her gün ve her saniye paylaşıyor. AFAD ve Kandilli tarafından yapılan ölçümlere göre büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi. İşte, 16 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

16 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.16 08:14:28 38.8210 40.0368 8.9 -.- 2.4 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.12.16 08:10:14 38.8340 40.0178 8.4 -.- 1.8 -.- SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.12.16 07:49:10 38.5097 32.2332 3.2 -.- 0.5 -.- KOLUKISA-KADINHANI (KONYA) İlksel
2022.12.16 07:37:40 39.0997 27.5360 8.7 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.12.16 07:03:03 39.1043 40.7772 7.7 -.- 2.3 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.16 06:58:06 37.0800 28.4127 6.9 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.16 06:45:28 40.5020 32.9540 5.5 -.- 1.3 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.12.16 06:07:30 38.3310 27.1728 4.7 -.- 2.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.12.16 06:06:49 37.7683 43.0283 3.6 -.- 2.6 -.- KONALGA-CATAK (VAN) İlksel
2022.12.16 05:48:57 39.0958 40.7978 8.3 -.- 1.4 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.16 05:32:51 37.3225 28.9627 5.7 -.- 2.9 -.- KARAYAYLA-KALE (DENIZLI) İlksel
2022.12.16 05:13:59 40.7855 30.9593 14.1 -.- 1.3 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.16 04:24:01 37.5015 36.2005 5.3 -.- 1.1 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.12.16 03:14:43 40.8452 42.7780 11.5 -.- 1.9 -.- GULISTAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.16 03:09:54 37.1003 43.6973 7.4 -.- 3.8 -.- IRAK İlksel
2022.12.16 02:29:01 37.0478 27.9707 7.7 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.12.16 02:23:36 35.9827 27.6335 2.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.16 01:45:38 34.6017 32.1523 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.16 01:44:06 40.8280 42.7978 5.0 -.- 1.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.16 01:33:26 40.8130 42.7850 8.1 -.- 1.6 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.16 01:13:14 36.0405 29.5178 26.3 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.12.16 01:08:12 39.3628 40.8047 8.8 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.16 00:08:29 37.0788 28.3847 13.8 -.- 0.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

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