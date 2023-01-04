Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün güncelleniyor. 4 Ocak Çarşamba gününün ilk saatlerinde Yunanistan ve Akdeniz'de deprem oldu. İşte, 4 Ocak 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    AFAD ve Kandilli son depremler listesi, ülkemizin çeşitli bölgelerinde sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 4 Ocak Çarşamba günü saat 00:42'de ve  Yunanistan'da, saat 04:16'da Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 05:31'da Girit Adası Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 4 Ocak Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 4 Ocak 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. Yunanistan ve Akdeniz'de deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    YUNANİSTAN VE AKDENİZ'DE DEPREM!

    4 Ocak Çarşamba günü saat 00:42'de ve  Yunanistan'da, saat 04:16'da Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 05:31'da Girit Adası Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    4 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.04 07:21:04  40.8025   31.0662        7.9      -.-  1.5  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2023.01.04 06:35:52  37.8052   27.1975        7.3      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.04 05:47:35  36.9872   27.4480       20.5      -.-  2.2  -.-   BODRUM (MUGLA)                                    İlksel
2023.01.04 05:31:10  35.6342   25.7485        5.0      -.-  3.6  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.04 05:05:17  38.5722   23.2842       15.6      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.04 05:01:46  38.3370   27.2252        9.6      -.-  2.0  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.04 04:53:28  35.5798   25.7887        5.5      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.04 04:32:47  38.8618   42.4547        7.1      -.-  1.5  -.-   KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS)                          İlksel
2023.01.04 04:30:57  40.7965   31.0703       12.4      -.-  2.1  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2023.01.04 04:16:16  38.7513   23.5703       12.3      -.-  3.2  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.04 04:00:55  38.9078   23.6677        6.2      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.04 03:45:28  35.5685   25.9637       28.6      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.04 02:32:43  41.1473   34.1412        5.0      -.-  1.3  -.-   MUSAKOY-TOSYA (KASTAMONU)                         İlksel
2023.01.04 02:28:10  40.8283   31.3542       12.4      -.-  2.1  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel
2023.01.04 02:21:13  40.1590   31.7370        5.0      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2023.01.04 02:00:19  38.9262   27.6170        5.3      -.-  1.3  -.-   SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2023.01.04 01:42:39  38.9370   33.3597        4.8      -.-  1.2  -.-   BOZAN-KULU (KONYA)                                İlksel
2023.01.04 01:36:51  35.5538   25.9697       25.5      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.04 00:42:34  36.4280   22.0123       11.4      -.-  3.4  3.2   YUNANISTAN                                        REVIZE01   (2023.01.04 00:42:36)
  • Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 4 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.