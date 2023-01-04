AFAD ve Kandilli son depremler listesi, ülkemizin çeşitli bölgelerinde sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 4 Ocak Çarşamba günü saat 00:42'de ve Yunanistan'da, saat 04:16'da Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 05:31'da Girit Adası Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 4 Ocak Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...