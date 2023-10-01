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        Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 3.4 büyüklüğünde deprem! 1 Ekim Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş depremle sarsıldı! 1 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haritası

        Kahramanmaraş bir deprem daha gündeme geldi. 30 Eylül Cumartesi günü itibariyle Andırın'da saat 10.28'de ve 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, gerek Kahramanmaraş gerekse diğer illerimizde yaşanan tüm depremleri sorgulayabileceğiniz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:58
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Son olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle birlikte vatantaşlar; en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların cevaplarına dair araştırmalar yapıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAHRAMANMARAŞ 4.6 İLE SARSILDI!

        AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş Andırın'da saat 11.22'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Konuyla ilgili yeni açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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