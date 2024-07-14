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        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu? Son depremler listesi 14 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son deprem nerede ve ne zaman oldu?

        Akdeniz'de deprem oldu! 14 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz'de deprem oldu. Ayrıca Pazar günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 9 deprem kayıtlara geçti. İşte, 14 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 08:15 Güncelleme: 14.07.2024 - 08:15
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        Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 14 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.24'de olan deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

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        MALATYA DA SALLANDI

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 03:49'da 2.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre altınd yaşandı.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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