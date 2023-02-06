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Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları sorgulaması

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki deprem ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem toplanma alanları araştırmaları hız kazandı. İl, ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteren deprem toplanma alanları sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama ekranı...

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  • DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?

    Deprem toplanma alanları sorgulama ekranı, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. Son depremlerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il deprem toplanma alanları araştırılmaya başlandı. İşte, Deprem toplanma alanları öğrenme ekranı...
  • DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?

    KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 
  • DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?

    DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

    Afet ve Acil Durum Toplanma AlanLarı her il, ilçe, cadde ve sokak için farklı olarak belirlendi. Okul bahçeleri, yeşillik alanlar ve parkların tercih edildiği deprem toplanma alanları il il sorgulanıyor.
  • DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?

    DEPREM TOPLANMA ALANI NASIL ÖĞRENİLİR?

    e - Devlet Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranında il, ilçe, Mahalle / Köy seçeneklerini girerek size en yakın afet toplanma alanını öğrenebilirsiniz.ac

    AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI
  • DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?

    VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA GELDİ!

    Malatya'da acil durum ve deprem toplanma alanları...
  • DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Kahramanmaraş, Gaziantep Diyarbakır ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?

    Diyarbakır'da acil durum ve deprem toplanma alanları...

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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