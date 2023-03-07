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Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında 370 milyon liralık ürün satıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından e-Seferberlik açıklaması yapıldı. Bakanlık koordinasyonunda başlatılan e-ticarette "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kapsamında bugüne kadar satılan ürün sayısının 4 milyon 365 bin 201'e, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaştığı açıklandı

Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında 370 milyon liralık ürün satıldı
AA / HABERTURK.COM

11 ili etkileyen büyük depremler sonrası iş dünyasının yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan e-Seferbelik ile de büyük yardım desteği oluşturuldu.

e-ticarette "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketine yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda başlatıldığı anımsatılırken, gönüllülük esasına göre yürütülen e-Seferberlik'e ülkede faaliyet gösteren e-ticaret pazar yerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmelerinin katılım sağladığı bildirildi.

"İNDİRİMLİ FİYATTAN SUNULDU"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "E-seferberlikte, depremzede vatandaşlarımızın öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışı yapılmış ve bu satışlar için elektronik ticaret pazaryerlerince satıcılardan herhangi bir komisyon ve taşıma bedeli alınmamış; ayrıca, ürünler gerek platformlarımızca gerekse de satıcılarımızca indirimli fiyattan satışa sunulmuştur" denildi.

TOPLAM RAKAM 370 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Açıklamada, "Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Seferberliğe vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yoğun ilgi göstermiş, bugüne kadar satılan ürün sayısı 4.365.201 adede, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369.859.736 Türk lirasına ulaşmıştır" bilgisi verildi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Açıklamada e-Seferberlik'e destek veren firmalara teşekkür edilirken, söz konusu firmalar ve sağladıkları destekler şöyle sıralandı:

Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan, "rendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza."

Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan, "LCW Waikiki, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, Touche Prive, Farmazon, E-Bebek, Vivense, Mediamarkt, Teknosa, Manuka, Vatan Bilgisayar, English Home, D&R, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, Yenir, FLO, Madame Coco, Kiğılı, Enfal Oyuncak, Tommy Life, Madame Polo, Unilever, Penti, Şok, Yaşar Holding (Pınar), Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding AŞ (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani, Penti ve İpragaz."

Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran, "Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, DHL, Trendyol Express, Hepsijet, PTT Kargo, UPS, Sendeo, Yurtiçi Kargo, Kargomsende, OPLOG, Modanisa, Pazarama, Amazon, Philip Morris ve Unilerever."

Açıklamada, temel ihtiyaç ürünlerini satın alarak bu seferberliğe destek veren vatandaşlara da teşekkür edilirken, desteklerin katlanarak artması temennisinde bulunuldu.​​​​​

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