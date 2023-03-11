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Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’ın Defne ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle sonradan büyütülen caminin altından yol geçiyor. İbadete kapalı olan caminin depremde minaresi ise yerle bir oldu

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İHA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Özengili Mahallesi'ndeki müstakil evlerde de küçük çatlaklar ve eklentilerde yıkılmalar meydana geldi.

     
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor

    İHA'nın haberine göre can kaybının yaşanmadı mahalledeki Özengili Köyü Cami'nin minaresi yıkıldı. Güvenlik amaçlı ibadete kapatılan caminin altından geçen yol ise dikkat çekti.
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor

    Karadeniz mimarisini andıran caminin mimarisinin arazi yetersizliğinden kaynaklandığı öğrenildi.
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor

    "BU DA ANTAKYA MİMARİSİ"

    Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Züleyha Dönmez, "Gürültüyle uyandık, köyün toplanma alanına geldik. Daha sonra eşim ve oğlum mahsur kalan yakınlarımı kurtarmaya gitti. Köyde ilk depremde yıkıntılar oldu. İkinci depremle evler büyük zarar gördü, caminin minaresi yıkıldı.

     
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor

    Eski Antakyalılar bilir, merkezde de Kantara Camisi var. Sanırım ondan da esinlenilmiş. Arazi sıkıntısı vardı. Caminin yanındaki arsayı birisi bağışladı. Köy büyüyüp cami yetersiz küçük kalınca o tarafa doğru cami büyütüldü. Bu da Antakya usulü cami oldu. Kantara Camisi'nin altından da bu şekilde yol geçiyo" dedi.
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor
  • Depremde minaresi yıkılan caminin altından yol geçiyor

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