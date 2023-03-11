Eski Antakyalılar bilir, merkezde de Kantara Camisi var. Sanırım ondan da esinlenilmiş. Arazi sıkıntısı vardı. Caminin yanındaki arsayı birisi bağışladı. Köy büyüyüp cami yetersiz küçük kalınca o tarafa doğru cami büyütüldü. Bu da Antakya usulü cami oldu. Kantara Camisi'nin altından da bu şekilde yol geçiyo" dedi.