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Depremler devam edecek mi? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek?

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Son yüzyılın bu coğrafyadaki en büyük depremlerinden biri olan Kahramanmaraş depremi 'Asrın felaketi' olarak nitelendiriliyor. Deprem bölgesinde 3 üzeri artçı depremler yaşanmaya devam ederken artçı depremler devam edecek mi, depremler ne zamana kadar devam edecek? soruları gündeme geldi. İşte uzman isimden çarpıcı yorumlar...

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  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem ile sarsıldı. Deprem  Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana'da büyük yıkıma sebep oldu. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede yaşayan depremzedeler her bir sarsıntıda büyük bir korku yaşıyorlar. Vatandaşlarımız depremlerin devam edip etmeyeceğini sorguluyorlar. İşte konuya dair detaylar haberimizde...
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

    İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz, “Hasarlı binalar konusunda da yaşanabilecek artçılar dolayısıyla uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gündüz, “Kandilli 7.4 olarak açıklamış ama dış kaynaklardan daha şiddetli deprem olduğu noktasında gelen haberler var. Belli bir süre geçtikten sonra bununla alakalı daha doğru değerler ortaya çıkacaktır. 
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    Büyük bir deprem sonuçta ve burada artçı depremler olacaktır. Bu artçı depremler sırasında hasarlı binalara girilmemesi gerekmektedir. Çünkü artçıların da yıkıcı etkisi oluyor. 2-3 ay boyunca azalarak devam edeceği gibi 1 yıla kadar artçılar devam edebilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.” İfadelerini kullandı.
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "BU DEPREM, SON YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

    Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Habertürk'e bir açıklama yapmıştım. Deprem bölgesine gelmeden önce bu depremin, son yüz yılın en büyük ikinci deprem felaketi olduğunu söylemiştim. Fakat dün geceden beri gözlediğim verileri deprem verileriyle birleştirdiğimde, bu depremin Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "GÖLCÜK DEPREMİNDEN DAHA BÜYÜK

    1999 Gölcük depreminden daha büyüktü ama artımız şu; Gölcük merkezli depremde nüfus yoğunluğumuz daha fazlaydı ve buna bağlı olarak maalesef can kaybımız yüksekti. Burada nüfus yoğunluğumuz daha az.
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "ARTÇILAR BAŞKA FAYLARI ETKİLEYEBİLİR"

    Bu parçanın kırıldığı görülüyor. Ancak bununla birlikte başka fay hatları da kırılmış olabilir. Meydana gelen artçılar geniş alanlara yayıldığı için başka fay hatlarını etkileyebilir.
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "4-5 METRELİK YER DEĞİŞTİRME YAŞANDI"

    Fayın niteliği saptandı sol yanal doğrultu atımlı bir fay. 7.7'lik ilk depremle, 4-5 metrelik bir yer değiştirme söz konusu. 
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "18 FAY HATTINDA KIRILMA BEKLENİYOR"

    Türkiye'de 20 fay hattında kırılma bekleniyordu. 6.8'lik Elazığ ve 7.7'lik Pazarcık'ın ardından bu sayı 18'e düştü. Bununla birlikte; Hatay'dan geçen parça da uzun zamandır deprem üretmiyor. Sismik boşluk sınıfında değerlendirilen İstanbul'un güneyinde de bir hat var.

    Bingöl tarafında, Gölbaşı'nın kuzeyinde yine Doğu Anadolu Fayı'nda, Erzincan'da Güneysu, İzmir'de Tuzla fayı, Balıkesir'de Gökçeyazı segmenti korkutan fay hatları. Yakın gelecekte deprem üretebilir."
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "EN AZ 3 FAY SEGMENTİ DEPREMDE KIRILDI"

    Bölgedeki izlenim ve gözlemlerim kapsamında; gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti yaşadığımız depremlerle kırılmış oldu.
  • Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?

    "YÜZEY KIRIĞI 500 KM'DEN FAZLA"

    Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor.

    ARTÇILAR DEVAM EDİYOR! İŞTE SON DEPREMLER

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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