Hatay'da 9. günde 201. saatte mucize!

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. 198'nci saatte Adıyaman'da 1, Kahramanmaraş'ta da 2 kişi sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 KARDEŞ MUCİZESİ Muhammed Enes ile ağabeyi Baki Yeninar enkazdan peş peşe çıkarıldı. Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı. Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

5 METRE TÜNEL AÇILDI AA'da yer alan habere göre Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı.

SABAHA KADAR DURMADAN ÇALIŞILDI Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı. Tünelden içeri alınan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ" Kardeşlerin enkazdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı. Gölcük Tersanesinden gönüllü olarak kurtarma çalışmasına katılan Arif Morkan, "İçeriden duvara vurma sesleri geldi. Daha sonra JAK timleri köpekleri sırayla içeriye girdi. Günlerdir uğraşıyorduk, 2 kişiyi kurtardığımız için mutluyuz" diye konuştu.

ADIYAMAN'DAN DA MUCİZE HABERİ Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

198 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI Muhammed Cafer Çetin, enkazdan 198 saat sonra sağ kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı. Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.

HATAY'DA 201. SAATTE MUCİZE Öğretmen olan 26 yaşındaki Emine Akgül, saatler süren kurtarma çalışmasının ardından enkazdan sağ çıktı. Hatay'da Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı. Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı. Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEÇKİNLER APARTMANI'NDA 3 KARDEŞ Seçkinler Apartmanı'nda 3 kardeş için kurtarma çalışması sabah saatlerinde başlatıldı. Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda ses gelmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması milim milim titizlikle gerçekleştirildi.

ENKAZDA KORİDOR OLUŞTURULDU Enkazda gerçekleştirilen hassas dinlemenin ardından üç kız kardeş olan 17 yaşında Şevval Zeynep,

15 yaşında Hayriye Zişan ve 12 yaşındaki Ecrin'e ulaşmak için koridor oluşturulduğu belirtildi. 'SESİMİ DUYAN VAR MI' ÇAĞRISINA YANIT VERDİLER Enkaz altındaki 3 kız kardeş, kendilerine ulaşmaya çalışan askerin 'sesimi duyan var mı' çağrısına betona 3 kez vurarak yanıt verdi.

HATAY'DA BURÇAK APARTMANINDA BİR MUCİZE DAHA Suriyeli 40 yaşındaki Dima Dabul, depremden 202 saat sonra kurtarıldı. Tokat AFAD ekibi, Hatay'da Burçak Apartmanı'nda 40 yaşlarındaki Suriyeli Dima Dabul isimli kadını enkazdan sağ olarak çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. 202'nci saatte gelen kurtarma operasyonunun ardından aynı yerde yine ses alındığı öğrenildi. Çalışmalar devam ediyor. İSKENDERUN'DA DA ÇALIŞMA VAR Hatay’ın İskenderun ilçesinde Eda Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.