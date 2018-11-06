Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sonuçlanan ancak futboldan çok yaşanan olaylarla konuşulan derbinin faturası ağır olacak.
Sporx'in haberine göre; karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istedi.
TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
Raporlarda ayrıca Serdar Aziz, Muğdat ve Yiğithan Güveli'nin isimlerinin yer aldığı öğrenildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.
EN AĞIR FATURA ŞAŞ'A
Hem hakem, hem de temsilci raporlarında yer alan Hasan Şaş'ın sevk dosyası en kabarık isim olması Galatasaray antrenörünü ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
FATİH TERİM'E ÜÇLÜ SEVK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de, hakem Fırat Aydınus'un raporu doğrultusunda, ifadelerinin hem hakaret, hem de tehdit içermesinden dolayı PFDK'ya sevkine karar verilirken, müsabaka sonrasında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar tecrübeli teknik adamı 3-5 maç gibi ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
MUSTAFA CENGİZ VE ALBAYRAK DA PFDK'DA
Karşılaşma sonrası kulüp resmi sitesinden yapılan müsabakaya yönelik yapılan açıklamaların sportmenliğe aykırı bulunmasından dolayı talimatlar gereği kulüp başkanı Mustafa Cengiz de PFDK'ya sevk edilen bir diğer Galatasaraylı isim oldu.
Keza aynı şekilde, Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, disiplin kuruluna gönderildi.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Kamuoyunda büyük infial oluşturan derbi ile ilgili raporları yetersiz bulan TFF, bu konuda resmi yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyerek, hassas bir çalışma yürüttü. 7 hukukçudan oluşan TFF Hukuk Müşavirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde tamamladı.
Yayıncı kuruluş görüntülerinin delil olduğu bu sevk konusunda, Fırat Aydınus'un ek raporunda Donk ve Rodrigues ile ilgili "görmedim" ifadesini kullandığı, kurulun bu iki oyuncuyu görüntüden sevk ettiği öğrenildi.
KARAR PERŞEMBE GÜNÜ
Sevk raporlarını hazırlayan TFF Hukuk Müşavirliği, sabah saatlerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tebliği edecek. 8 Kasım Perşembe günü toplanacak olan kurul, kararını da aynı gün içinde verecek.
ÇOK CAN YANACAK!
Milliyet'in haberine göre; olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle çok can yanacak.
2-2 sona eren müsabakadan sonra çıkan olayları değerlendiren Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin sadece hakem ve temsilci raporlarıyla yetinmeyeceği, yayıncı kuruluştan istenen görüntüler doğrultusunda kırmızı kartla cezalandırılanlar dışında en az dört futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk edeceği öğrenildi.
Hukuk Müşavirliği’nin, temsilciler Hakan Taşçı, Aydın Balkanlı, Şentürk Demiral ve Ercan Okur ile hakem Fırat Aydınus’un olay raporları haricinde yayıncı kuruluştan istediği görüntüleri inceledikten sonra; rakibe uçan tekme atan Galatasaraylı Donk, kavgaya karışan Rodrigues, kışkırtıcı rol oynayan Younes Belhanda’nın, PFDK’ya göndereceği bildirildi.
Görüntüler üzerinden yapılacak sevklerde Beşiktaşlı Caner Erkin’in hakeme hakareti örneğinden hareket edileceği, raporlarda yer almayan dört Galatasaraylı futbolcuya 2 ile 6 maç arası ceza gelebileceği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesi kapsamında asgari 3, “Sportmenliğe aykırı açıklamalar” başlıklı 38. maddesine göre de 3 ile 7 maç ceza alabileceği kaydedildi.
Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ın ise çok ağır bir fatura ile karşı karşıya kalacağı vurgulanırken, 5 ile 10 maç arası ceza almasının söz konusu olduğu ileri sürüldü.
Bu arada kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları nedeniyle Galatasaray’a da disiplin kuruluna sevk edilmesi, 125 bin lira para cezası ve tespit edilen tribünlerdeki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi bekleniyor.
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